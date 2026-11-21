Цена биткоина опустилась до 55 тысяч долларов впервые с 2024 года

Курс биткоина в субботу, 21 ноября, потерял почти 6% и в моменте достиг отметки 55 тысяч долларов. Это минимальный уровень с сентября 2024 года, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

К 13:00 по московскому времени цена снизилась на 5,98% и составила 57 955 долларов. В течение дня показатель падал до 55 130 долларов. В последний раз такую стоимость фиксировали 9 сентября 2024 года.

В конце октября крупнейшую криптобиржу Binance взломали. Это был самый масштабный хакинг в истории индустрии. Злоумышленники вывели миллиарды долларов на сторонние кошельки. Тогда курс биткоина за несколько минут упал сразу на 3%.

В августе этот показатель вырос на 10%, превысив по стоимости 76 тысяч долларов. Одной из ключевых причин назвали сигнал Министерства финансов США об увеличении программы обратного выкупа долгосрочных гособлигаций.