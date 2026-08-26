Рост биткойна связали с сигналом Министерства финансов США о поддержке ликвидности

Биткоин резко вырос в цене и превысил отметку в 80 тысяч долларов. Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев рассказал «Лентой.ру» , что этому способствовало несколько факторов, ключевым из которых стал сигнал Министерства финансов США о поддержке ликвидности.

Как добавило ИА НСН, Министерство финансов США объявило о значительном увеличении программы обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. Теперь сумма выкупа составляет четыре миллиарда долларов за операцию, тогда как ранее она составляла два миллиарда.

Участники финансового рынка расценили недавние действия регулятора как масштабное вливание ликвидности, что немедленно отразилось на стоимости заимствований. Доходность облигаций начала снижаться, а интерес инвесторов к рисковым активам, включая криптовалюты и акции технологических компаний, заметно вырос.

Дополнительным мощным катализатором роста стал масштабный шорт-сквиз — ситуация, при которой за несколько дней были принудительно закрыты короткие позиции на сумму от трех до четырех миллиардов долларов. Этот процесс резко ускорил восходящее движение котировок. Важно отметить, что значительная часть этого стремительного подъема объясняется именно рыночной механикой «шорт-сквиза», а не только фундаментальным спросом со стороны долгосрочных инвесторов.