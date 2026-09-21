Аналитик Комаленков оценил ближайшие перспективы роста биткоина

Биткоин начал текущую неделю в диапазоне 81–81,5 тысячи долларов после того, как 17 сентября его стоимость опустилась примерно до 76 тысяч долларов, а к пятнице вновь поднялась выше 80 тысяч долларов. Директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков сообщил «Известиям» , что росту частично способствовало закрытие коротких позиций: за сутки ликвидировали шорты по BTC на сумму около 238 миллионов долларов.

По словам эксперта, пятничный подъем отчасти носил технический характер, но рынок также получил фундаментальную поддержку. Приток средств в американские спотовые Bitcoin-ETF в пятницу составил около 433 миллионов долларов, однако за всю неделю он составил лишь около 6 миллионов долларов. Поэтому говорить о полном восстановлении спроса со стороны институциональных инвесторов пока рано.

Эксперт считает ключевым уровнем отметку около 81,7 тысяч долларов, которая соответствует 365-дневной скользящей средней. Если биткоин сможет устойчиво закрепиться выше этого значения, это улучшит техническую картину и откроет дорогу к 83,6 тысячам долларов, а затем, при сохранении спроса, к диапазону 88–89 тысяч долларов.

Базовым сценарием на текущую неделю Комаленков считает торговлю преимущественно в диапазоне 79–84 тысяч долларов. При сохранении притоков в Bitcoin-ETF и закреплении цены выше 83–84 тысяч долларов биткоин может перейти к движению в сторону 85–89 тысяч долларов. В противном случае криптовалюта может сначала снизиться к 77–79 тысячам долларов, а при усилении продаж — вернуться к области 75–76 тысячам долларов.