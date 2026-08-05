05 августа 2026 18:16 Крипта в законе. Что будет с рынком цифровых валют после 1 сентября 2026 года Адвокат Шушаков: осенью платить криптой будет официально запрещено Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На днях президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который вступит в силу 1 сентября 2026 года. Документ начнет регулировать оборот криптовалюты в стране. Что написано в законе, какой налог придется платить с дохода от операций со стейблкоинами и разрешат ли расплачиваться криптовалютой — в материале 360.ru.

Что говорится в законе Документ направлен на «повышение прозрачности» рынка цифровых валют, в том числе криптовалют. С осени россияне смогут покупать и продавать криптовалюту через лицензированных посредников. Доход от операций с криптовалютой будет облагаться налогом 13%. Делать это смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Однако тестирование перед торговлей придется проходить всем.

Интересно Отличие квалифицированных инвесторов от неквалифицированных заключается в том, что «неквалам» доступны не все инвестиционные инструменты, например им нельзя торговать субординированными облигациями, некоторыми видами фьючерсов и опционов. Получить статус квалифицированного инвестора в России можно через своего брокера или управляющую компанию, если человек соответствует хотя бы одному из требований Банка России: иметь активы от 24 миллионов рублей;

торговый оборот от шести миллионов рублей за год;

доход от 12 миллионов рублей в год;

профильное высшее образование или признанный финансовый сертификат.

В России установят и лимиты на покупку — до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для квалифицированных инвесторов лимитов не предусмотрели. Кроме того, криптовалютой можно будет пользоваться как инвестиционным инструментом. Ею по-прежнему нельзя будет расплачиваться за товары и услуги.

Интересно Исключение сделали для внешнеторговых контрактов, майнингового вознаграждения, сетевых комиссий и операций с ценными бумагами и цифровыми валютами.

Криптообменниками будут считать российские хозяйственные общества с собственными средствами не менее 15 миллионов рублей. С 1 июля 2027 года такая организация должна быть в реестре Банка России. Это означает, что вывод криптовалюты за границу, переводы между физлицами с участием рубля и банковских карт напрямую не запрещаются, но будут вне закона после 1 июля 2027 года.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Хранить активы придется в кастодиальных кошельках, а «холодные» останутся доступны лишь для ВЭД (международных переводов в операциях по экспорту и импорту).

Интересно Кастодиальный кошелек — это кошелек, где ключи хранит лицензированный посредник. Холодный кошелек — устройство, где ключи находятся только у владельца без постоянного подключения к интернету.

«Само владение холодным кошельком законом не запрещается, однако в регулируемом обороте основной акцент сделан на кастодиальной инфраструктуре», — рассказал 360.ru адвокат в сфере криптовалют Александр Шушаков. Пока закон не объясняет, что делать частным владельцам криптовалюты в холодных кошельках и каким образом станет возможным выводить стейблкоины в кастодиальные кошельки официально. Также в документе прописали, что всю иностранную криптовалюту будут выделять в категорию — «беспоставочный иностранный цифровой инструмент».

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Как торговать криптовалютой с сентября 2026 года Закон предусматривает регулируемую инфраструктуру для торговли криптовалютой уже с осени 2026 года: это лицензированные биржи, обменники и брокеры под контролем Банка России. «Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюту через таких посредников после тестирования. Иностранные биржи, такие как Bybit, законом прямо не запрещены, но они не станут частью российского регулируемого контура», — рассказал Шушаков. Торговать разрешат только монетами с высокой капитализацией и длинной историей. Сегодня под критерии подходят биткоин, эфириум или USDT. «Окончательный перечень криптовалют будет утверждать Банк России. Пока в законе нет нормы, которая прямо запрещает другие криптовалюты, например, USDC. Если он войдет в перечень допущенных активов, торговать им можно будет на общих основаниях», — отметил адвокат. Лимит, по мнению эксперта, станет мерой защиты неквалифицированных инвесторов. Законодатель исходит из того, что высокорискованные инвестиции должны быть ограничены для неподготовленных участников рынка.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com