Греф нашел применение 13-й зарплате

Денежный бонус по итогам года следует вложить, а не потратить. Президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф заявил об этом РИА «Новости» .

«Смотря какой у вас бонус. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты», — сказал он.

Ранее Греф назвал оптимальный курс доллара. По его оценкам, 98-105 рублей за единицу больше подходят для импортеров и экспортеров.

Лишь 15% россиян регулярно получают 13-ю зарплату, показал опрос Rambler&Co. Каждому четвертому ее никогда не выплачивали. Адвокат Надежда Борзенко напомнила, что по закону работодатель не обязан вознаграждать сотрудников перед Новым годом. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб призвал возобновить этим выплаты в бюджетных организациях, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — в школах и больницах.