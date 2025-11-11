В России предложили вернуть 13-ю зарплату

В России необходимо возродить практику выдачи бюджетникам перед Новым годом 13-й зарплаты — это станет отличной мерой поддержки, в том числе для медиков и педагогов. Об этом заявил в беседе с ТАСС замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

«Предлагаю бюджетным организациям вернуть старую, добрую советскую традицию выплачивать 13-ю зарплату. Считаю, что это очень важная социальная, стимулирующая мера для бюджетников, особенно для врачей, учителей», — заявил собеседник журналистов.

Он призвал администрацию регионов закрепить такую меру на законодательном уровне. Гриб назвал решение своевременным, особенно в преддверии праздников, когда расходы возрастают. По его мнению, 13-я зарплата поможет спланировать крупные траты.

Тринадцатая зарплата — это дополнительная выплата, которую начисляли сотрудникам в СССР в декабре. Это было поощрение за добросовестный труд, которое не входило в обязательную часть заработной платы.

Ранее стало известно, что только 22% россиян постоянно получают премии. Как показали результаты опроса, 8% сотрудникам начисляют их за отдельные проекты, а 18% работникам — только в особенных случаях.