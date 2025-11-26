Оптимальный курс доллара назвали в Сбере

Курс доллара в 98-105 рублей стал бы оптимальным для импортеров и экспортеров. Президент — председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заявил об этом на полях форума DomClick Digital Forum, сообщили «Известия» .

«Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон примерно 98-105 рублей», — сказал он.

Греф объяснил, что именно таким стал бы курс американской валюты при нормализации рынка. К тому же такая стоимость устроила бы экспортеров и помогла импортерам с точки зрения естественных барьеров на границе.

В ноябре курс доллара впервые с мая опустился ниже 77 рублей. Директор Института нового общества экономист Василий Колташов предупредил, что это временное явление, связанное с настроениями на рынке.