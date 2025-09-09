Опрос Rambler&Co: лишь 22% россиян регулярно получают премии

Только 22% россиян получают премии регулярно — каждый месяц или квартал. Об этом говорят результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co, с которыми ознакомился сайт RT .

Согласно опросу, 8% получают премии за отдельные проекты, а 18% россиян — лишь в исключительных случаях. Премии чаще всего выплачиваются деньгами — так ответили 88% опрошенных.

«Куда реже встречаются дополнительные дни отпуска (6%), подарки/сертификаты (4%) или оплата отдыха и обучения (2%)», — отметили аналитики.

Так, 15% опрошенных имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год, тогда как 26% никогда не получали никаких премий. Еще 11% респондентов пояснили, что их работа изначально не предполагает подобных выплат.

Другие 41% россиян считают премии обязательной частью дохода, еще почти треть (30%) согласны с тем, что выплаты зависят от результатов.