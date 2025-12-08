«Консолидированное спасибо». Медикам предложили выплачивать обязательную 13-ю зарплату

Вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести ежегодную выплату 13-й зарплаты для медицинских и педагогических сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Обращение уже направили в Минтруд, рассказала депутат 360.ru.

Как отметил парламентарий, он предлагает дополнительное финансирование.

«Под 13-й зарплатой мы подразумеваем, прежде всего, еще одно дополнительное стимулирование. Не везде есть 13-я зарплата», — подчеркнул он.

Общество должно искренне ценить труд медиков и педагогов, считает Чернышов. Их работа важна, и это должно подтверждаться реальной поддержкой.

«Поэтому мы направили в Минтруд инициативу закрепить за для врачей, учителей бюджетной сферы гарантированную 13-ю зарплату, зарплату по итогам года. Не как случайную премию, а как обязательную ежегодную выплату», — сказал он.

Логика заключается в том, что это — социально чувствительные категория работающих людей. По словам депутата, от них зависит намного больше, чем от ряда других профессий.

«Все профессии важны. Но если преподаватель будет плохо учить, а врач — плохо лечить, будет намного хуже всему обществу. Поэтому это как бы такое консолидированное спасибо от всех граждан», — заявил Чернышов.

Но при этом нельзя забывать и про трудовое законодательство, объяснил депутат. Нужно стремиться к тому, чтобы увеличивать зарплату и выплачивать премии всем.

«Наши люди достойны этого», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что в России необходимо возродить практику выдачи бюджетникам перед Новым годом 13-й зарплаты. По его мнению, это станет отличной мерой поддержки, в том числе для медиков и педагогов.