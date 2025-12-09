Адвокат Борзенко напомнила, что 13-я зарплата не является обязательной выплатой для всех работников

С точки зрения закона 13-я зарплата не является обязательной выплатой для всех работников. Это годовое вознаграждение по итогам работы, и его выплата регулируется внутренними документами работодателя. Об этом RT рассказала адвокат, руководитель Дома права Avanti Надежда Борзенко.

Специалист подчеркнула, что для получения 13-й зарплаты должны одновременно выполняться два условия: возможность выплаты должна быть утверждена в локальных документах работодателя, а также сотрудник должен соответствовать всем критериям, установленным для получения премии.

«Главным является то, что возможность такой выплаты должна быть утверждена в локальных документах работодателя. Речь идет о коллективном договоре, положении об оплате труда или отдельном положении о премировании, где указана выплата вознаграждения по итогам календарного года», — отметила Борзенко.

Критерии для получения премии работодатель определяет самостоятельно. Премию могут связать с определенным стажем работы в компании, занимаемой должностью или достижением плановых показателей. Наличие дисциплинарных взысканий может стать основанием для отказа в выплате, добавила Борзенко.