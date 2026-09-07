Бизнес-эксперт Халилов спрогнорзировал подорожание золота на текущей неделе

Бизнес-консультант Эмиль Халимов сообщил «Известиям» , что при благоприятном сценарии золото может подняться в диапазон 4,6–4,7 тысячи долларов за унцию. При негативном развитии событий котировки рискуют вернуться к недавним минимумам.

В начале сентября стоимость драгметалла опускалась ниже 4,3 тысячи долларов и обновила почти четырехнедельный минимум из-за ожиданий повышения ставки ФРС. Однако после комментариев члена совета регулятора Кристофера Уоллера о возможном смягчении политики США цены восстановились. По итогам торгов 3 сентября золото стоило 4539,9 доллара. Схожую динамику показало серебро: с минимума в 63,88 доллара оно выросло до диапазона 66,67–67,34 доллара.

Ключевым событием для ювелиров, электронщиков и держателей резервов станет предстоящее заседание ФРС. На конец прошлой недели рынок оценивал вероятность повышения ставки и паузы как равную. Решение американского регулятора определит дальнейший вектор цен.

Эксперт подчеркнул, что резкие колебания начала сентября (5–7% за день) говорят о высокой нервозности рынка. Устойчивый восходящий тренд пока не сформирован. В таких условиях бизнесу и инвесторам рекомендовано наращивать позиции постепенно, используя локальные снижения цен.