Повара из Москвы обвинили в терроризме
ТАСС: повара ресторана Claudia в Москве обвинили в терроризме
Московские правоохранители предъявили обвинение в участии в террористической деятельности 21-летнему уроженцу Таджикистана, который работает поваром в столичном ресторане Claudia. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении ТАСС.
Мужчину арестовали и отправили в СИЗО. По данным материалов дела, обвиняемый неженат, судимостей не имеет.
Повар жил по месту временной регистрации в хостеле.
«Вину полностью признал, активно способствует раскрытию преступления, скрываться от следствия и суда не намерен», — указали в документах.
Накануне суд в Москве отправил в СИЗО 31-летнюю мать восьми детей по делу о финансировании терроризма.
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