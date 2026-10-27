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    Повара из Москвы обвинили в терроризме

    ТАСС: повара ресторана Claudia в Москве обвинили в терроризме

    Фото: Медиасток.рф

    Московские правоохранители предъявили обвинение в участии в террористической деятельности 21-летнему уроженцу Таджикистана, который работает поваром в столичном ресторане Claudia. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении ТАСС.

    Мужчину арестовали и отправили в СИЗО. По данным материалов дела, обвиняемый неженат, судимостей не имеет.

    Повар жил по месту временной регистрации в хостеле.

    «Вину полностью признал, активно способствует раскрытию преступления, скрываться от следствия и суда не намерен», — указали в документах.

    Накануне суд в Москве отправил в СИЗО 31-летнюю мать восьми детей по делу о финансировании терроризма.

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