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    Жестоко убивший сожительницу в Санкт-Петербурге попросил отправить его под домашний арест

    Убийца сожительницы в Санкт-Петербурге попросил отправить его под домашний арест

    Жестоко зарезавший сожительницу житель Санкт-Петербурга попросился под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенных судов города.

    Злоумышленник несколько раз ударил девушку ножом и уехал с места преступления на авто из каршеринга. Пострадавшую скончалась в скорой.

    Арендованную машину объявили в розыск. Один из нарядов Росгвардии обнаружил брошенный автомобиль. В салоне остался нож со следами крови.

    Правоохранители установили, что нападавший забежал в парадную дома на проспекте Косыгина. Сотрудники вневедомственной охраны поехали туда и задержали подозреваемого.

    Следователи возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. В ближайшее время нападавшему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует ход расследования.

    Общего ребенка погибшей и подозреваемого хотят передать на попечение органов опеки и попечительства города, поскольку родственников в Санкт-Петербурге у него нет. Мужчина выступил против этого и сообщил, что у него есть малолетние дети, которые живут с его бывшей женой в Дагестане.

    По словам очевидцев, подозреваемый действительно жил на две семьи — одна в Петербурге, другая в Дагестане. Как рассказали 360.ru источники, он запрещал выходить сожительнице из дома и требовал, чтобы та занималась исключительно хозяйством. Также он якобы заставил ее взять кредит на 870 тысяч рублей, а затем продать машину, которую девушка купила на свои деньги.

    Кроме того, мужчина избивал сожительницу на глазах у ребенка. В какой-то момент девушке удалось сбежать, но подозреваемый нашел ее и забрал сына. Она подала в отношении мужа иск о лишении родительских прав.

    Ранее в Саратовской области осудили за убийство сына.

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