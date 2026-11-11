В Ленобласти задержали мужчину, зарезавшего соседа из-за шума

В Волхове полиция задержала 35-летнего местного жителя по подозрению в убийстве соседа во время конфликта из-за шума. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о ножевом ранении в парадной дома 10 по улице Льва Толстого поступило в полицию 10 ноября в 21:45. Наряд ППС обнаружил в парадной тело 38-летнего жителя дома с ножевым ранением живота.

По горячим следам полицейские задержали соседа погибшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным ведомства, в ходе конфликта из-за шума в соседней квартире мужчина пришел разобраться с нарушителями спокойствия и ударил ножом в живот оппонента.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.