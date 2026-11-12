Суд приговорил нижегородку к семи годам колонии за убийство сына
Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил местную жительницу к семи годам исправительной колонии общего режима. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему ребенку, в результате чего он умер. Трагедия произошла в апреле 2026 года: на почве личной неприязни она избила собственного сына, и от полученных травм ребенок погиб.
Ранее женщину осудили за попытку зарезать знакомого в Варнавинском округе.