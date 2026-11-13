В Саратовской области осудили пенсионера за убийство сына

В Саратовской области осудили 79-летнего пенсионера за непредумышленное убийство. Об этом пишет «СарИнформ» .

Осенью 2026 года районный суд с участием присяжных заседателей рассмотрел дело о трагедии, случившейся еще 14 июля 2025 года в селе Алексеевка.

Во время ссоры во дворе пенсионер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, застрелил собственного сына из охотничьего ружья 12-го калибра, заряженного самодельными патронами. Потерпевший был госпитализирован, однако через несколько часов скончался от тяжелой травмы.

На основании обвинительного вердикта присяжных по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), профессиональный судья приговорил пожилого мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Расследованием дела занимался саратовский Следственный комитет.