Все убитые под Тверью дети родились в России

Все четыре убитых СНТ Межурка Тверской области ребенка родились в Твери. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, в частном доме нашли тела четырех детей: троих мальчиков 2017, 2019 и 2021 года рождения, а также девочку 2023 года рождения. Все они являлись гражданами России.
В убийстве детей заподозрили их 37-летнего отца — выходца из Таджикистана. Мужчина вел себя неадекватно и пытался свести счеты с жизнью. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для расправы могли стать подозрения о неверности супруги. Также в Сети появлялась версия о том, что подозреваемый действовал под наркотиками.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Всего в семье было шестеро детей. Во время убийства в доме также находились жена подозреваемого и его брат.
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