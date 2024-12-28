Стало известно, почему отец мог устроить жестокую расправу над детьми под Тверью

Отец мог убить собственных детей из ревности к супруге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«Мужчина решил, что ему систематически изменяли, и зарезал трех мальчиков и девочку, которых считал не своими», — сообщил источник Mash.

Тела четверых детей обнаружили в частном доме в СНТ Межурка. Предположительно, их убил отец, погибшим не было и семи лет.

Подозреваемый — 37-летний выходец из Таджикистана с российским гражданством. После жестокой расправы над детьми мужчина вел себя неадекватно и попытался на глазах жены и брата покончить с собой.

Следователи возбудили уголовное дело. По одной из неофициальных версий, мужчина мог быть под наркотиками.