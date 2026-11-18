Тело 39-летней жительницы Волгограда, которая числилась пропавшей, обнаружили на улице Таращанцев. Об этом сообщил 360.ru источник в окружении погибшей.

Женщина ушла из дома 1 ноября и перестала выходить на связь. К поискам привлекли правоохранителей и волонтеров.

Тело обнаружили на улице 17 ноября. По факту возбудили уголовное дело и назначили судебные экспертизы, заявили в пресс-службе СК.

Как рассказала 360.ru знакомая погибшей, женщина работала кондитером в супермаркете.

«Веселая, жизнерадостная, добрая, отзывчивая очень сильно любила своих детей», — такое впечатление, по словам собеседницы, она производила на окружающих.

Ранее в Новочеркасске нашли тела двух пенсионеров со следами насильственной смерти. В убийстве заподозрили их сына.