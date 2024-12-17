В США заявили о непричастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

AFP: в США заявили, что не знали и не оказывали поддержку в убийстве Кириллова

Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что официальное руководство США не знало и не оказывало поддержку в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщило агентство AFP .

«США не знали об операции заранее, и мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — заявил он.

Российский генерал погиб вместе со своим помощником рано утром 17 декабря в Москве. Неизвестные дистанционно активизировали взрывчатку в тот момент, когда он вышел из подъезда жилого дома на Рязанском проспекте к служебному автомобилю. Источником детонации оказался заминированный самокат.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства Кириллова. По словам депутата Госдумы Андрея Картаполова, заказчиков и исполнителей взрыва на Рязанском проспекте найдут и накажут, независимо от того, кто это был и где бы они не находились.