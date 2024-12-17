Следователи и криминалисты изучат самокат с бомбой, взрыв которой убил генерала Кириллова

Следователи и криминалисты работают на месте гибели генерала Кириллова

Специалисты приступили к обследованию самоката с бомбой, в результате взрыва которой погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игоря Кириллов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Самокат и взрывное устройство все еще находятся на Рязанском проспекте в Москве, где их осматривают специалисты. По данным агентства, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, криминалисты и оперативные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко уточнила, что уголовное дело о гибели Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова передали в Главное следственное управление ведомства. Это связано со сложностью расследования и необходимостью проведения исследований в экспертных учреждениях федерального уровня.

Производство ведут по нескольким статьям — об убийстве, теракте и незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее вдова погибшего вместе с Игорем Кирилловым помощника генерала Ильи Поликарпова рассказала о последнем разговоре с мужем.