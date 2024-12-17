Картаполов предупредил о возмездии за гибель генерала Кириллова

Исполнители и заказчики взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов, будут найдены и понесут наказание за содеянное. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

«Организаторы и исполнители будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы он ни находился», — подчеркнул Картаполов.

Парламентарий назвал погибшего выдающимся человеком и отметил его вклад в укрепление обороноспособности государства.

«Трагически ушел из жизни выдающийся человек. Он был профессионалом высочайшего класса, принципиальным, мужественным, сильным духом человеком», — написал он.

Утром около подъезда дома случился взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его водитель.

Как стало известно 360.ru, сила взрыва разрушила подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также пострадали два автомобиля, припаркованные рядом.

Причиной случившегося стало взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший недалеко от входа в подъезд. После случившегося возбудили уголовное дело.

Сейчас на месте взрыва работает инженерно-саперная служба.