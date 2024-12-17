Reuters узнало об участии СБУ в организации взрыва, убившего генерала Кириллова
Reuters: генерала Кириллова убили в ходе операции украинских спецслужб
Спецслужбы Украины провели операцию, в результате которой был убит генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Такие данные опубликовало агентство Reuters, сообщило РИА «Новости».
«Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве», — подчеркнуло агентство.
Сегодня в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, оставленный возле подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело, планируется проведение ряда взрывотехнических экспертиз.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов пообещал, что исполнители и заказчики взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ, будут найдены и понесут наказание.