Reuters узнало об участии СБУ в организации взрыва, убившего генерала Кириллова

Спецслужбы Украины провели операцию, в результате которой был убит генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Такие данные опубликовало агентство Reuters, сообщило РИА «Новости» .

«Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве», — подчеркнуло агентство.

Сегодня в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, оставленный возле подъезда. Следственный комитет возбудил уголовное дело, планируется проведение ряда взрывотехнических экспертиз.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов пообещал, что исполнители и заказчики взрыва, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ, будут найдены и понесут наказание.