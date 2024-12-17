Стало известно, кто расследует убийство начальника РХБЗ Кириллова

Дело о гибели Кириллова передали в Главное следственное управление СК

Дело о гибели генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова передали для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она пояснила, что преступление носит сложный характер и для его расследования требуется проведение специальных исследований в федеральных учреждениях.

«Для всестороннего и оперативного расследования по поручению главы Следственного комитета уголовное дело о гибели Игоря Кириллова и его помощника передали в Главное следственное управление СК России», — привела пресс-служба заявление Петренко.

В настоящее время на месте взрыва работает оперативная группа, к ней уже присоединились криминалисты Главного управления СК.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов утром 17 декабря погиб при взрыве заминированного самоката около подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.