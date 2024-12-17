Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова

Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства генерал-лейтенанта начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова — военно-политическое руководство Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу госконтрактов в сфере ОПК.
Он начал выступление с темы теракта в отношении Кириллова, предложив почтить память погибшего генерала минутой молчания. После этого Медведев заявил, что расследование убийства начальника РХБЗ началось, но враги уже опубликовали информацию о своей причастности к преступлению.
«Генерал Кириллов был преданным своему долгу и присяге военачальником. Его знали как хорошего профессионала и порядочного человека», — отметил зампред Совбеза.
Мощный взрыв прогремел утром 17 декабря рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Жертвами происшествия стали начальник РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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