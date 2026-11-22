Подражатель серийного убийцы лишь копирует чужой преступный почерк, не создавая собственных замыслов. Об этом РИА «Новости» рассказала старший следователь-криминалист московского главка СК Ксения Каткова.

По ее словам, определить настоящего маньяка можно по криминалистическим характеристикам. В расчет берутся объект, способ, время и место преступления.

«Настоящий серийный убийца лично разрабатывает, вынашивает и реализует свои индивидуальные преступные замыслы, а подражатель копирует ранее выявленный механизм совершения преступления», — пояснила Каткова.

Она уточнила, что имитатор обычно черпает данные из интернета и СМИ. Из-за этого информация бывает искажена, а повторение получается поверхностным.

Ранее в Магадане женщина заподозрила, что ее бывший возлюбленный был одним из самых разыскиваемых преступников в России — орским маньяком.