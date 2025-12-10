Сегодня 19:27 Цель — превзойти Чикатило: почему павлоградского маньяка не могла поймать даже Ванга Фото: Rolf Kremming/dpa / www.globallookpress.com Криминал

Убийства

Дети

СССР

Преступления

Запорожская область

Павлоградский маньяк Сергей Ткач почти четверть века не давал покоя жителям СССР и постсоветской Украины. Пока преступника разыскивали лучшие оперативники страны, он продолжал вести внешне обыкновенную жизнь и заводил семьи. Поймать отморозка не помогла даже Ванга. На счету изверга 37 доказанных преступлений, но сам он заявлял, что расправился с сотней девочек.

Терпел насмешки и любил мучить собак Ткач родился в 1957 году в многодетной семье в городе Киселевске Кемеровской области. Будущий маньяк рос слабым, нервным и худым ребенком, и в школе над ним часто подшучивали. Удар по самолюбию нанесла и ранняя неудача с противоположным полом. В седьмом классе подросток пытался склонить к близости девочку на год младше, но попытки не увенчались успехом. После череды унижений Ткач принял решение пойти в тяжелую атлетику и даже добился успехов — выигрывал районные соревнования, получил звание кандидата в мастера спорта. Взлет прервала серьезная травма. Из-за порванного сухожилия на руке путь в спорт для молодого человека стал закрыт навсегда.

Фото: РИА «Новости»

После провала Ткач отправился служить и попал в бухту Тикси на море Лаптевых, где занимался дешифрованием аэрофотосъемки различных объектов. Служба пришлась ему по вкусу, в какой-то момент он даже решил стать флотским офицером: подал документы в Севастопольское военно-морское училище и прошел вступительные испытания, но из-за проблем с сердцем его отбраковала медкомиссия. Будущий маньяк такого поворота не ожидал и переносил отказ настолько тяжело, что решил покончить с собой. Врачи смогли спасти его жизнь, после чего Ткача комиссовали из Вооруженных сил. Новый этап жизни он начал с устройства в службу по отлову собак, где до смерти забивал животных арматурой (причем его коллеги подобные методы не практиковали). Позже Ткач вспоминал, что испытывал удовольствие, когда снимал шкуру с мертвых собак.

Фото: РИА «Новости»

Работа в милиции Через некоторое время Ткач вернулся в Кемеровскую область и начал работать в милиции. Его направили в Новосибирскую школу МВД, чтобы он смог стать экспертом-криминалистом, но и тут все пошло не по плану. Во время службы в Кемеровском РОВД студент ради шутки подделал один из экспертных выводов в деле. Много лет спустя он признался, что хотел увидеть реакцию начальства на его выходку. «Интересно было, как отреагирует руководство. Должны были бы меня посадить, а они попросили написать заявление по собственному желанию», — пояснял он. После увольнения ни о каких карьерных взлетах Ткач не мечтал и работал где придется: на железнодорожной станции, в шахте, в колхозе. Причем все эти проблемы не мешали ему строить отношения с противоположным полом — уже к моменту увольнения из МВД он обзавелся женой и двумя детьми. Первый брак развалился из-за частых ссор. Мужчина стал все чаще прикладываться к бутылке и даже ставил рекорды по быстрому потреблению спиртного: мог выпить бутылку водки за рекордные 13 секунд.

Фото: РИА «Новости»

Первые убийства В 1980-м году после очередной семейной ссоры Ткач вместе с сыном уехал к родителям в Крым, в поселок Скворцово. Разгневанная жена забрала ребенка, и оставшийся в одиночестве мужчина начал убивать. Однажды он выпил несколько бутылок вина, отправился гулять и встретил молодую женщину. Пьяному маньяку удалось подкрасться к жертве и пережать ей сонную артерию. Когда девушка умерла, изверг надругался над ее телом.

Когда он осознал, что произошло, то позвонил полицию и рассказал об убийстве. На этом моменте кровавая история могла бы закончиться, но Ткач бесследно скрылся до того, как приехали оперативники.

Фото: РИА «Новости»

В итоге убийца переехал в Павлоград и в очередной раз женился. Со стороны он выглядел как обычный работяга, которого никак нельзя было заподозрить в зверских преступлениях, однако после произошедшего в Крыму Ткач вошел во вкус. Он стал нападать не только на взрослых женщин, но и на школьниц. Первой его жертвой в Павлограде стала 10-летняя девочка. В октябре 1984 года преступник подкараулил ее на пути в музыкальную школу и затащил на заброшенный маслозавод. Там он задушил и изнасиловал ребенка, прихватив себе на память нотную тетрадь и наручные часы.

Интересно В дальнейшем маньяк собрал целую коллекцию из личных вещей жертв. Там были туфли, куклы, губная помада, зонты. Ему нравилось оставлять это на память. В дальнейшем маньяк собрал целую коллекцию из личных вещей жертв. Там были туфли, куклы, губная помада, зонты. Ему нравилось оставлять это на память.

Не помогла даже Ванга В 1985 году он совершил новое зверство — жертвой стала второклассница. В этот февральский день девочка задержалась в поликлинике и поздно возвращалась домой. Мужчина схватил школьницу, затащил в подвал, расправился с ней и надругался над уже бездыханным телом.

Новости об убийстве двух детей потрясли город. Для поимки преступника в Павлоград направили опергруппы со всего СССР и самых опытных следователей. Они сделали все возможное: составили фоторобот, провели множество проверок и установили наружное наблюдение. Правоохранители обращались даже к Ванге, чтобы отыскать отморозка, но все было тщетно.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

Маньяк проявлял невиданную смекалку и мастерство маскировки. Чтобы не попасться, он то отпускал усы и бороду, то наголо брился, то отращивал волосы. Он менял стиль одежды и перекрашивал велосипед, на котором поджидал новых жертв. Почувствовав безнаказанность, убийца вошел в раж и совершил около 30 нападений, многие из которых закончились гибелью пострадавших.

В 2000 году Ткач с семьей переехал в Запорожскую область, потому что его жене предложили должность замдиректора маслобойного завода в городе Пологи. Там маньяк из осторожности прекратил свой кровавый промысел, но продержался всего три года. Одной из его жертв стала девятиклассница, которая возвращалась домой из компьютерного клуба. Маньяк убил девушку около многоэтажки и прикрыл труп железным листом. Позже еще одну школьницу он задушил в роще ремнями от школьного портфеля. Девочке было всего 13 лет. Почему Ткача так долго не могли поймать Оставаться безнаказанным преступнику помог его опыт работы в милиции и криминалистике. «В свое время у меня был четвертый уровень допуска к совершенно секретным материалам. В том числе и к делам об убийствах. Я их читал. И я знал, как будут искать, на что обращать внимание. Я все знал», — рассказывал он на допросах. Чтобы избежать правосудия, маньяк искал жертв в безлюдных местах и подкрадывался к ним сзади. Убийства он обычно совершал рядом с трассами и железной дорогой. Это был хитрый трюк — следователи сначала думали, что преступник был дальнобойщиком или приезжим. Убийца тщательно уничтожал улики: затаптывал следы, забирал одежду и обувь, на которых могли быть отпечатки. Чтобы его не учуяли служебные собаки, Ткач специально ходил по шпалам, обработанным креозотом.

Фото: Anju/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Правоохранители неоднократно выходили на след маньяка, но задерживали не тех. В 1987 году по ошибке за преступления Ткача посадили жителя Павлограда Игоря Рыжкова, а в 2000-м в СИЗО свел счеты с жизнью днепропетровец, которого обвинили в убийстве собственной дочери. Ситуация с задержаниями доходила до абсурда: в октябре 2002 года полиция забрала с урока восьмиклассника. Позже выяснилось, что школьник во время поисков племянницы просто предложил проверить камыши у реки, где нашли тело девушки. С 1985 года несколько раз по подозрению в убийстве задерживали и настоящего преступника, но ему удавалось отвертеться от наказания благодаря хитрости и взяткам. Маньяк становился все наглее и не опасался нападать даже на тех, кто жил неподалеку. Во время работы в огороде он обратил внимание на 18-летнюю девушку, которая жила с ним по соседству, набросился на нее и принялся душить. Решив, что пострадавшая умерла, бросился прочь. Но девушка смогла выжить и дать показания. Несмотря на сильнейшее потрясение, она даже подробно описала внешность нападавшего, хотя вживую узнать его не смогла.

Фото: Медиасток.рф

Как маньяк выдал себя Поймать павлоградского маньяка удалось благодаря его ошибке. Последнее убийство Ткач совершил почти у себя под окнами и тем самым выдал себя. Преступник убил у озера девятилетнюю девочку, которая купалась с другими детьми. «Этот случай меня и погубил. Когда я ее подкараулил, она играла с другими детьми. Два мальчика и две девчонки. Надо было и их убить. Тогда меня бы не поймали. Я думаю, что они меня увидели и показали взрослым», — говорил он на допросе. Преступник знал отца убитой и не постеснялся прийти на ее похороны. Там маньяк разыграл целое представление, изображая скорбь. На его актерскую игру обратил внимание местный житель, который до этого видел Ткача на пляже. Он обратился в полицию, и заявление стало последним кусочком мозаики, которого не хватало следствию.

Фото: Медиасток.рф