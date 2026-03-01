11 марта 2026 00:20 Ужас города на Днепре. Как ловили первого в СССР сексуального маньяка 0 0 0 Фото: Википедия Криминал

Днепропетровск, ныне — Днепр, известен как родина скульптора Вадима Сидура, поэта Александра Галича. И именно в этом городе совершал преступления первый в СССР сексуальный маньяк Александр Берлизов. За три года он напал на 21 женщину. Жуткую историю восстановил 360.ru.

Маньяк Александр Берлизов Александр Берлизов родился в октябре 1946 года в Тихорецке. По окончании средней школы в 1963 году поступил в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, но скоро был отчислен за неуспеваемость. Пришлось идти работать на шпалопропиточный завод. Потом улыбнулась удача: устроился мастером в телевизионного ателье, благо отлично разбирался в радиотехнике. После армии Берлизова с радостью снова взяли в ателье. Девушкам он нравился: симпатичный, высокий, стройный и крепкий, с темно-русыми слегка вьющимися волосами, да еще при деньгах. Однако все отношения заканчивались одинаково — молодого человека неизменно и скоро бросали. Неизвестно, как развивались бы события дальше, но однажды невезучий телемастер столкнулся с давним другом. Анатолий Черкашин приехал навестить родных. После армии он пошел на секретный завод в Днепропетровске и позвал приятеля с собой. Большой город, платят хорошо, есть общежитие — чего ж раздумывать? И Берлизов отправился на новое место: 8 января 1970 года он подал документы на трудоустройство в отдел кадров Южного машиностроительного завода, или ЮМЗ.

Фото: Днепропетровская область, СССР. / РИА «Новости»

Южмаш и правда был секретным — часть его цехов и отделов работали на космос и оборону. Предприятие не значилось на картах, а сам город именно из-за ЮМЗ был закрыт для въезда иностранцев с 1959 года. Все сосискатели проходили проверку, даже если, как Берлизов, устраивались на тракторное производство. Приезжий не вызвал подозрений: биография обычная, русский, служил в армии. Так что уже 16 января 1970 года Берлизов начал трудиться на Южмаше, а через месяц с небольшим получил специальность токаря. В августе 1972-го перевелся в другой цех электромонтажником. Работал хорошо, без нареканий, был комсомольским активистом. Как всем иногородним, Берлизову сразу дали жилье. Спустя полгода переселили в новое, благоустроенное и рядом с работой. Близкие отношения с местной комендантшей сделали токаря председателем совета общежития и жильцом отдельной комнаты. А еще он вступил в ОКОД — оперативный комсомольский отряд дружинников — и стал заместителем командира.

Фото: Днепропетровск, 1970-е годы / РИА «Новости»

Первое убийство Берлизова Берлизов решился на первое преступление в первый же год жизни в Днепропетровске. Он воспользовался плохим освещением улиц и напал на женщину, которая поздно возвращалась домой. Набросился сзади, сорвал косынку и ею принялся душить. Когда жертва потеряла сознание, изнасиловал и забрал на память какую-то мелочь в качестве сувенира. Хотя женщина выжила, описать насильника она не могла. А тот, видимо, от возбуждения, скоро сорвался и устроил драку в автобусе — ударил водителя, который сделал ему замечание. Мужчну отправили за решетку на 10 суток, однако больше никаких санкций не последовало. Ведь Берлизов был на хорошем счету: милиция получила такую его характеристику, что хоть плачь от умиления.

Фото: Участковый беседует с дружинниками. Владимир Богатырев / РИА «Новости»

Скоро этот «светлый человек» совершил первое убийство. Однажды поздно вечером он обратил внимание на хорошо одетую женщину лет 30. Это была жительница Мурманска — пока она работала буфетчицей на теплоходе дальнего плавания, за сыном присматривали родственники в Днепропетровске. Именно к ним она и спешила. Маньяк набросился на буфетчицу, задушил ее и потом изнасиловал бездыханное тело. Снял три золотых кольца, выгреб из сумки деньги, ключи от мурманской квартиры и яблоко. Впрочем, оно ему не понравилось: надкусил и тут же выбросил. Этот огрызок позднее нашла эксперт-криминалист и сделала слепок зубов убийцы. Как оказалось, у него был особый прикус: два передних зуба чуть накладывались друг на друга.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

Террор в Днепропетровске Убийства множились. Милиционеры быстро сообразили, что нападения на темных улицах — дело рук одного преступника. Об этом, конечно, не сообщали, но город лихорадили слухи о таинственном насильнике. Женщины старались в темное время не выходить на улицу, а те, что работали во вторую смену или допоздна, ходили компаниями либо искали себе провожатых. Как рассказала 360.ru жительница Днепропетровска того времени Юлия Сигарева, ужаса добавляло и то, что в момент активности маньяка прошли две амнистии: в 1967-м в честь 50-летия Октябрьской революции и в 1972-м в честь 50-летия образования СССР. Хотя оба раза освобождали лишь тех, кто отбывали наказания за нетяжкие преступления, спокойствия это не добавляло.

Я как раз училась тогда на вечернем и возвращалась домой около 22 или 23 часов. Фонари светили мало где, часть дороги проходила мимо пустырей и большого оврага. Было очень страшно: всем были известны слухи об убийце, что охотился на женщин. Многие подозревали, что это был кто-то из заключенных, которых отпустили на волю по амнистии. Юлия Сигарева

Оперативники и участковые проверяли всех имевших судимости за изнасилования. Вечером и ночью улицы патрулировали усиленные наряды милиции и дружинники. Стоп, дружинники? Да, вы все правильно поняли — маньяк-некрофил был в первых рядах среди тех, кто гонялся за ним же и получал всю информацию о поисках и засадах, которые на него устраивали. Однажды преступника чуть не поймали. Поздним вечером милицейский патруль услышал женский крик, но никого не увидели на темной улице. Позже выяснилось, что Берлизов придушил жертву, перебросил ее через забор частного дома и сам сиганул следом. Утром, после находки трупа, тех милиционеров с треском уволили из ОВД.

Фото: Жилой массив в Днепропетровске. Г. Щербаков / РИА «Новости»

Между тем Берлизов наглел. Он уже нападал белым днем, а однажды вовсе явился в дом своей жертвы и набросился на нее, когда женщина открыла дверь незваному гостю. Задушил прямо на глазах у маленького сына, насиловать, правда, не стал. Зато по-хозяйски прихватил очередные сувениры: снял дефицитные детали с хозяйского телевизора. Эти самые запчасти и другие награбленные вещи Берлизов отвез домой в Тихорецк — он ездил туда на октябрьские праздники 1972-го. Перед самым возвращением в Днепропетровск столкнулся на автобусной остановке с 17-летней девушкой. Ей понравился симпатичный молодой мужчина, он пошел провожать новую знакомую до дома, убил и изнасиловал. Приехав в Днепропетровск, Берлизов вечером заметил на улице пару и пошел следом. На беду молодые люди рассорились, девушка одна продолжила свой путь. Маньяк погнался за ней, настиг в подъезде дома, задушил и надругался над телом. Утром погибшую нашел дворник.

Фото: Работники идут домой после смены на заводе, Днепропетровск. Борис Приходько / РИА «Новости»

Как наказали Берлизова Преступника вычисляли медленно, благодаря редким удачам. На одном из мест преступления убийца оставил отпечатки подошв своих немецких ботинок Salamander. Как только марку обуви установили, выяснилось, что в продаже ее не было. Но небольшую партию получил отдел снабжения ЮМЗ — ее распределили среди инженеров, техников и рабочих завода. Затем милиционерам повезло еще раз: выжила жертва очередного нападения и смогла точно описать лицо насильника, его одежду и, в частности, серо-коричневый пиджак с хлястиком. В августе 1973 года дежуривший у проходной ЮМЗ лейтенант милиции Николай Савченко сообщил: на завод прошел мужчина, похожий на фоторобот маньяка, даже обувь и одежда совпадают. Берлизова задержал вооруженный конвой из охраны завода прямо на рабочем месте. В милиции маньяк скандалил, грозил, что будет жаловаться. Однако после предъявления доказательств пыл поугас, душегуб признался.

Фото: Микрорайон «Победа», Днепропетровск. Всеволод Тарасевич / РИА «Новости»

Суд Украинской ССР в 1973 году приговорил Александра Берлизова к смертной казни с конфискацией всего имущества. Убийцу, некрофила и насильника расстреляли летом 1974-го в Днепропетровском СИЗО. Лейтенанта Савенко удостоили правительственной награды, повысили в звании и премировали трехкомнатной квартирой в новом и престижном тогда микрорайоне «Победа». Остается только добавить, что за прошедшие десятилетия история Берлизова обросла массой выдуманных деталей. Будто он был пэтэушником, увлеченным криминалистикой, его называли Ночной демон и ловили 3000 милиционеров по личному приказу генсека Леонида Брежнева. Не стоит раскрашивать маньяка яркими красками: крови на его руках и так достаточно.