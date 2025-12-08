«Не знала, что язык может оторваться»: 7 историй жертв насильников, которые смогли спастись
В Чите второй день разыскивают мужчину, напавшего на девочку в подъезде жилого дома. Пострадавшей всего 10 лет. Страшно признавать это, но в подобной жуткой ситуации может оказаться каждый. 360.ru собрал реальные истории пострадавших девушек, которые смогли дать серьезный отпор преступникам. Как им это удалось?
Остались без языка
Громкая история произошла в этом году в Джалал-Абадской области Киргизии, где девушка откусила язык и часть губы мужчине, который пытался ее изнасиловать.
По информации правоохранительных органов, сначала пара была вместе на свадьбе общих знакомых. Нападение произошло уже после торжества. В беседе с MediaHub пострадавшая рассказала, что молодой человек накинулся на нее в машине.
«Когда он попытался поцеловать меня, у меня появилась сильная злость и я укусила его. Я даже не знала, что язык может оторваться», — отметила пострадавшая.
Директор местной больницы, куда обратился парень, сообщил, что язык вполне может восстановиться и такие травмы обычно случаются при эпилепсии. «Но чтобы во время поцелуя — такое в моей практике впервые», — признался он.
В итоге молодой человек не стал подавать заявление. В полиции подтвердили, что стороны не имеют никаких претензий друг к другу, но расследование продолжилось.
Без кончика языка остался и другой насильник — мужчина напал на 16-летнюю студентку колледжа в окрестностях деревни Райки. Когда она возвращалась с автобусной остановки, он схватил студентку и попытался изнасиловать, но та укусила его за язык, вырвалась и убежала.
О случившемся пострадавшая сразу же сообщила в полицию, уточнив, что у нападавшего была азиатская внешность и медицинская повязка на одном глазу. Личность насильника не установили, но на месте происшествия сотрудники полиции нашли откушенную часть языка.
«Надеюсь, запомнит это надолго!»
Еще один случай жуткий нападения на женщину произошел в Сибири. Уголовник дождался, когда беременная администратор сауны останется на работе одна, зашел в заведение и набросился на нее с кулаками.
«Он размахнулся и ударил меня, потом снова и снова. Я ничего не поняла. Он стал орать и требовать деньги. Я ему начала с себя снимать украшения — цепочки, кольца, отдала выручку. Помню, как умоляла не бить меня по животу. Но такое ощущение, что ему не деньги даже были нужны, он просто хотел меня убить. Он меня методично бил, пока я не отключилась», — рассказала пострадавшая.
Затем отморозок попытался надругаться над женщиной, но та что есть силы сжала зубы и откусила ему часть детородного органа. По словам женщины, она более-менее пришла в себя только через пять дней и не помнила кошмарных подробностей нападения.
«Надеюсь, урод запомнит это надолго!» — добавила она.
Полиции удалось быстро установить личность нападавшего — после неудачной попытки изнасиловать беременную он обратился к врачам, прося их сохранить его мужское достоинство. Пришивать кусок плоти в больнице отказались, потому что потеря не повлияла на половые функции преступника.
Оказалось, что нападавший — 29-летний житель, уже имеющий судимость. Правоохранители быстро установили его личность и задержали уголовника прямо в больнице.
«Двадцатого мая он находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил за сутки сразу два нападения на женщин», — сообщил заместитель начальника Искитимского межрайонного следственного отдела регионального СК Александр Колчков.
Притворялись больными, лаяли и вызывали рвоту
В соцсетях темы насильников и маньяков часто вызывают живой интерес. Некоторые пользователи, которые сталкивались с ними, порой делятся своими личными историями. Так, например, одна девушка рассказывала, что отпугнула потенциального нападавшего, притворившись больной.
«Тоже шла домой, поздно. Какой-то доходяга решил подкатить в переулке с фразой: „Куда спешишь, малышка?“ Секунда на размышления — и поворачиваюсь к нему с выпученными глазами, пуская слюну и расставив широко руки: „Уже никуда не спешу“ и начинаю на него бежать. Он начал убегать, а я начала выть при этом и потом истошно орать: „Куда ты?“» — пояснила она.
Другая пользовательница вспомнила случай, когда девушка смогла сбежать от нападавшего, потому что встала на четвереньки и лаяла, как собака. Другая призналась, что имитировала приступ удушья, чтобы от нее отстал навязчивый поклонник.
«Как-то раз, после школьной дискотеки (наверное, класс десятый), была зажата одним мальчиком в темном коридоре, где нет никого. Спасло то, что я начала делать вид, что задыхаюсь, и обмякла в его руках. Он меня аж уронил, и я начала еще на полу изображать это состояние припадка. Сейчас вспоминаю — смешно. Но я тогда жутко испугалась», — подчеркнула рассказчица.
Женщинам действительно часто приходится испытывать сильный стресс, когда они проходят на улице мимо агрессивных мужских компаний. В такие моменты кто-то зажимает ключи в кулаке или делает вид, что разговаривает по телефону.
«В молодости три (!!!) раза подвергалась сексуальному нападению — два раза в подъезде в дневное время (спас случай в виде соседей и моя активность в плане самозащиты — звонки во все двери и крики)», — поделилась еще одна участница обсуждения.
В третий раз ее спасла смекалка — оказавшись в машине преступника, она сумела вызвать рвоту.
Немолодой мужчина интеллигентной наружности в позднее время вызвался подвезти от метро в 1990-е, оказалось все очень плохо — остановился в безлюдном месте, двери заблокировал… Сумела вызвать рвоту. Волшебным образом открыл двери и выпихнул меня из машины.
Как не стать жертвой насильника
Адвокат-криминалист Татьяна Богданова в беседе с РЕН ТВ дала несколько советов, как защититься от насильников. Эксперт призвала по возможности не ходить одной, иметь при себе разрешенные средства обороны и не надевать легко снимающуюся одежду.
Также специалист предупредила об опасности заходить в подъезд и лифт с подозрительным человеком или садиться в машину к незнакомым людям.
В случае нападения, если руки свободны, она рекомендовала сильно бить открытой ладонью в лицо снизу-вверх в область носа и переносицы. Кроме того, обездвижить насильника поможет удар по голени.
В ситуации, когда руки связаны, можно попробовать резко и сильно ударить преступника в лицо головой. Не ожидающий отпора мужчина может отступить, пояснила Богданова.