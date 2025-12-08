Сегодня 18:16 «Не знала, что язык может оторваться»: 7 историй жертв насильников, которые смогли спастись 0 0 0 Фото: David Oxberry/moodboard / www.globallookpress.com Криминал

В Чите второй день разыскивают мужчину, напавшего на девочку в подъезде жилого дома. Пострадавшей всего 10 лет. Страшно признавать это, но в подобной жуткой ситуации может оказаться каждый. 360.ru собрал реальные истории пострадавших девушек, которые смогли дать серьезный отпор преступникам. Как им это удалось?

Остались без языка Громкая история произошла в этом году в Джалал-Абадской области Киргизии, где девушка откусила язык и часть губы мужчине, который пытался ее изнасиловать. По информации правоохранительных органов, сначала пара была вместе на свадьбе общих знакомых. Нападение произошло уже после торжества. В беседе с MediaHub пострадавшая рассказала, что молодой человек накинулся на нее в машине. «Когда он попытался поцеловать меня, у меня появилась сильная злость и я укусила его. Я даже не знала, что язык может оторваться», — отметила пострадавшая. Директор местной больницы, куда обратился парень, сообщил, что язык вполне может восстановиться и такие травмы обычно случаются при эпилепсии. «Но чтобы во время поцелуя — такое в моей практике впервые», — признался он.

Фото: www.globallookpress.com

В итоге молодой человек не стал подавать заявление. В полиции подтвердили, что стороны не имеют никаких претензий друг к другу, но расследование продолжилось. Без кончика языка остался и другой насильник — мужчина напал на 16-летнюю студентку колледжа в окрестностях деревни Райки. Когда она возвращалась с автобусной остановки, он схватил студентку и попытался изнасиловать, но та укусила его за язык, вырвалась и убежала. О случившемся пострадавшая сразу же сообщила в полицию, уточнив, что у нападавшего была азиатская внешность и медицинская повязка на одном глазу. Личность насильника не установили, но на месте происшествия сотрудники полиции нашли откушенную часть языка.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com

«Надеюсь, запомнит это надолго!» Еще один случай жуткий нападения на женщину произошел в Сибири. Уголовник дождался, когда беременная администратор сауны останется на работе одна, зашел в заведение и набросился на нее с кулаками. «Он размахнулся и ударил меня, потом снова и снова. Я ничего не поняла. Он стал орать и требовать деньги. Я ему начала с себя снимать украшения — цепочки, кольца, отдала выручку. Помню, как умоляла не бить меня по животу. Но такое ощущение, что ему не деньги даже были нужны, он просто хотел меня убить. Он меня методично бил, пока я не отключилась», — рассказала пострадавшая.

Затем отморозок попытался надругаться над женщиной, но та что есть силы сжала зубы и откусила ему часть детородного органа. По словам женщины, она более-менее пришла в себя только через пять дней и не помнила кошмарных подробностей нападения. «Надеюсь, урод запомнит это надолго!» — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Полиции удалось быстро установить личность нападавшего — после неудачной попытки изнасиловать беременную он обратился к врачам, прося их сохранить его мужское достоинство. Пришивать кусок плоти в больнице отказались, потому что потеря не повлияла на половые функции преступника. Оказалось, что нападавший — 29-летний житель, уже имеющий судимость. Правоохранители быстро установили его личность и задержали уголовника прямо в больнице. «Двадцатого мая он находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил за сутки сразу два нападения на женщин», — сообщил заместитель начальника Искитимского межрайонного следственного отдела регионального СК Александр Колчков.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

Притворялись больными, лаяли и вызывали рвоту В соцсетях темы насильников и маньяков часто вызывают живой интерес. Некоторые пользователи, которые сталкивались с ними, порой делятся своими личными историями. Так, например, одна девушка рассказывала, что отпугнула потенциального нападавшего, притворившись больной. «Тоже шла домой, поздно. Какой-то доходяга решил подкатить в переулке с фразой: „Куда спешишь, малышка?“ Секунда на размышления — и поворачиваюсь к нему с выпученными глазами, пуская слюну и расставив широко руки: „Уже никуда не спешу“ и начинаю на него бежать. Он начал убегать, а я начала выть при этом и потом истошно орать: „Куда ты?“» — пояснила она. Другая пользовательница вспомнила случай, когда девушка смогла сбежать от нападавшего, потому что встала на четвереньки и лаяла, как собака. Другая призналась, что имитировала приступ удушья, чтобы от нее отстал навязчивый поклонник.

«Как-то раз, после школьной дискотеки (наверное, класс десятый), была зажата одним мальчиком в темном коридоре, где нет никого. Спасло то, что я начала делать вид, что задыхаюсь, и обмякла в его руках. Он меня аж уронил, и я начала еще на полу изображать это состояние припадка. Сейчас вспоминаю — смешно. Но я тогда жутко испугалась», — подчеркнула рассказчица.

Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Женщинам действительно часто приходится испытывать сильный стресс, когда они проходят на улице мимо агрессивных мужских компаний. В такие моменты кто-то зажимает ключи в кулаке или делает вид, что разговаривает по телефону. «В молодости три (!!!) раза подвергалась сексуальному нападению — два раза в подъезде в дневное время (спас случай в виде соседей и моя активность в плане самозащиты — звонки во все двери и крики)», — поделилась еще одна участница обсуждения. В третий раз ее спасла смекалка — оказавшись в машине преступника, она сумела вызвать рвоту.

Немолодой мужчина интеллигентной наружности в позднее время вызвался подвезти от метро в 1990-е, оказалось все очень плохо — остановился в безлюдном месте, двери заблокировал… Сумела вызвать рвоту. Волшебным образом открыл двери и выпихнул меня из машины.

Как не стать жертвой насильника Адвокат-криминалист Татьяна Богданова в беседе с РЕН ТВ дала несколько советов, как защититься от насильников. Эксперт призвала по возможности не ходить одной, иметь при себе разрешенные средства обороны и не надевать легко снимающуюся одежду. Также специалист предупредила об опасности заходить в подъезд и лифт с подозрительным человеком или садиться в машину к незнакомым людям. В случае нападения, если руки свободны, она рекомендовала сильно бить открытой ладонью в лицо снизу-вверх в область носа и переносицы. Кроме того, обездвижить насильника поможет удар по голени. В ситуации, когда руки связаны, можно попробовать резко и сильно ударить преступника в лицо головой. Не ожидающий отпора мужчина может отступить, пояснила Богданова.