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    В Ростовской области трех участников наркогруппы приговорили к срокам до 19 лет

    Фото: РИА «Новости»

    Суды Ростовской области приговорили трех участников преступного сообщества, производившего синтетические наркотики и продававшего их через интернет, к лишению свободы на срок до 19 лет. Деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

    ФСБ установила, что 32-летний Константин Шаповалов, 31-летний Александр Спицын и 40-летний Алексей Кутахин организовали производство мефедрона в особо крупном размере.

    Для бесконтактного сбыта они использовали интернет-магазин в теневом сегменте Сети. Силовики поэтапно задержали участников группы — от закладчиков и лаборантов до организатора.

    При обысках в трех лабораториях и местах хранения наркотиков оперативники изъяли более 135 килограммов мефедрона, химическое оборудование и прекурсоры.

    Шаповалов получил 19 лет колонии строгого режима, штраф в четыре миллиона рублей и конфискацию 2,6 миллиона рублей. Спицына приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.

    Кутахин получил 10 лет колонии строгого режима. Суды признали всех троих виновными в незаконном обороте наркотиков и организации преступного сообщества.

    Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае готовившего теракт наркомана.

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