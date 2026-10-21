В Ростовской области трех участников наркогруппы приговорили к срокам до 19 лет

Суды Ростовской области приговорили трех участников преступного сообщества, производившего синтетические наркотики и продававшего их через интернет, к лишению свободы на срок до 19 лет. Деятельность группы пресекли сотрудники ФСБ, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

ФСБ установила, что 32-летний Константин Шаповалов, 31-летний Александр Спицын и 40-летний Алексей Кутахин организовали производство мефедрона в особо крупном размере.

Для бесконтактного сбыта они использовали интернет-магазин в теневом сегменте Сети. Силовики поэтапно задержали участников группы — от закладчиков и лаборантов до организатора.

При обысках в трех лабораториях и местах хранения наркотиков оперативники изъяли более 135 килограммов мефедрона, химическое оборудование и прекурсоры.

Шаповалов получил 19 лет колонии строгого режима, штраф в четыре миллиона рублей и конфискацию 2,6 миллиона рублей. Спицына приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей.

Кутахин получил 10 лет колонии строгого режима. Суды признали всех троих виновными в незаконном обороте наркотиков и организации преступного сообщества.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае готовившего теракт наркомана.