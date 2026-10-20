Сотрудники газовой службы получили сроки за гибель 11 человек в Нижнем Тагиле

Трех сотрудников газовой службы приговорили к шести годам колонии и признали виновными в гибели 11 человек при взрыве газа в Нижнем Тагиле в 2024 году. Три года ограничения свободы получила и собственница квартиры, в которой произошло ЧП, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Из-за взрыва газа 1 августа 2024 года в доме на Сибирской улице разрушились первый и второй подъезды.

Суд установил, что сотрудники газовой службы нарушили обязательные требования безопасности во время техобслуживания газового оборудования 24 июня. Работы проводили без необходимого контроля и проверок целостности оборудования и наличия тяги в вентиляционных каналах.

Один из слесарей самостоятельно провел опрессовку газопровода, хотя это требовало соблюдения установленных правил. Мастера, который отвечал за организацию и контроль работ, на месте не было. При этом он подписал документ об их выполнении. Также суд установил, что газовый шланг в квартире разместили в стене: его невозможно было увидеть.

Ранее стало известно, что в Пензенской области произошла авария на газопроводе.