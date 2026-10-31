360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ФСБ сообщила о предупреждении США о подготовке теракта в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Федеральная служба безопасности России получила от американской стороны сведения о подготовке террористического акта в Москве. Информацию передали по каналам взаимодействия между странами, сообщил ТАСС.

    В российской спецслужбе заявили, что в связи с поступившими данными проводится соответствующая работа.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии 19-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке теракта в участковом пункте МВД.

    В сентябре столичное управление ФСБ сообщило о задержании москвича 1993 года рождения, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного чиновника. По версии спецслужбы, мужчина планировал подорвать автомобиль из кортежа должностного лица и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

    Читайте также

    В ДТП в Кашире погибли два человека, трое пострадали

    В Москве на улице Костякова восстановили движение трамваев после ЧП

    В Удмуртии 16-летнюю наездницу придавило лошадью весом более 700 килограммов

    В ДТП в Кашире погибли два человека, трое пострадали

    В Москве на улице Костякова восстановили движение трамваев после ЧП

    В Удмуртии 16-летнюю наездницу придавило лошадью весом более 700 килограммов