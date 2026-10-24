В Липецке подросток предотвратил нападение на учеников школы

В Липецке подросток сообщил классному руководителю о намерении своего знакомого напасть на учеников. Информация вовремя попала к правоохранителям, что позволило предотвратить возможную трагедию, рассказали РИА «Новости» в региональном управлении СК.

По данным ведомства, школьники дружили с детства, но перестали общаться в 2021 году и восстановили контакт спустя четыре года.

Во время переписки один из подростков рассказал о подготовке нападения. Также выяснилось, что он интересовался деятельностью запрещенной террористической организации.

Друг пытался отговорить его от преступления и посоветовал обратиться к психологу. Однако после того, как знакомый прислал фотографию с ножом возле спины соседа по парте и признался, что хотел ударить его, школьник показал переписку матери и классному руководителю.

Подросток, которому вменяют участие в деятельности террористической организации и приготовление к теракту, находится в СИЗО и ожидает суда. Максимальное наказание может достигнуть 10 лет лишения свободы.

Ранее МВД составило портрет типичного нападающего на школу подростка.