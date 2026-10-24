В Петербурге подростки похитили школьника ради выкупа

В Санкт-Петербурге подростков задержали по подозрению в похищении школьника

В Санкт-Петербурге задержали четырех юношей и девушку по подозрению в похищении школьника и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.

По данным следствия, днем 22 октября подростки 15–16 лет напали на школьника у дома на Купчинской улице. Они силой затащили его в машину и не давали уйти.

Мальчику удалось сообщить о случившемся. Полицейские освободили его. Также выяснилось, что нападавшие запугивали мальчика и требовали у него деньги.

«Следствием выполняется комплекс следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам», — добавили в ведомстве.

Ранее в Башкирии женщина похитила 18-летнюю дочь ради денег. Мать пыталась заставить девушку поделиться выплатами, которые она получила после гибели отца. Как выяснил 360.ru, речь шла о сумме в пять миллионов рублей.