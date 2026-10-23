Мать похитила дочь ради денег в Башкирии

В Башкирии мать похитила дочь ради выплат в 5 миллионов рублей

В Башкирии 43-летняя женщина похитила собственную 18-летнюю дочь ради денег, которые полагались девушке после гибели отца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, женщина хотела заставить дочь согласиться на совместное расходование страховых выплат. Однако сама мать не имела на них права: брак с погибшим был расторгнут.

Как рассказал источник 360.ru, речь идет о пяти миллионах рублей. По его информации, мать неоднократно просила дочь поделиться деньгами, но получала отказ.

Она вступила в сговор со знакомым дочери. Вечером 15 октября в парке в Стерлитамаке они силой посадили девушку в машину и вывезли в частный дом в Федоровском районе. Там ее удерживали. Девушке удалось найти телефон и вызвать полицию.

Пострадавшую вызволили, а злоумышленников задержали и заключили под стражу. Им предъявили обвинение в похищении человека группой лиц.