В Бразилии медсестра попыталась в сумке вынести новорожденного из роддома

В Бразилии медсестра попыталась похитить новорожденного из роддома. Родственница младенца заметила пропажу, женщину задержали. Об этом сообщила The Mirror .

Ауресилия де Соуза находилась в отпуске, но пришла в медицинское учреждение в форме. Она заявила семье недавно родившей женщины, что у ребенка надо взять анализ. Тетя младенца последовала за медсестрой и передала ей малыша в одном из кабинетов.

«Хотя я отдала ей ребенка, у меня уже было плохое предчувствие», — рассказала родственница.

В кабинете де Соуза сняла форму, положила младенца в сумку и попыталась выйти из помещения. Тетя заметила это и остановила женщину.

Позже выяснилось, что медсестра рассказывала знакомым о своей беременности. В ее доме нашли подготовленную для ребенка комнату, подгузники и другие принадлежности.

Адвокат задержанной заявил, что у нее диагностировали шизофрению и она не осознавала опасность своих действий. В полиции сообщили, что психическое состояние женщины не станет автоматическим основанием для освобождения от ответственности.

Ранее супруги из Тбилиси заподозрили местную больницу в торговле новорожденными. Семья на протяжении 26 лет пытается найти дочь, которую им не передали после рождения.