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    Тело пропавшего под Красноярском рыбака нашли в машине на дне реки

    пресс-служба КГКУ «Спасатель»
    Фото: пресс-служба КГКУ «Спасатель»

    Спасатели нашли тело одного из пропавших в Красноярском крае рыбаков — оно находилось в машине на дне реки Сереж. Об этом сообщило КГКУ «Спасатель».

    Авто поднимала группировка Ачинского поисково-спасательного отделения и Шарыповского поисково-спасательного отряда. Специалисты провели два водолазных спуска, чтобы закрепить тросы.

    «В салоне машины обнаружено тело 70-летнего мужчины, которое передали сотрудникам полиции», — добавили спасатели.

    Поиски второго рыбака продолжаются.

    Отец и сын отправились на рыбалку в Назаровском округе Красноярского края на прошлой неделе. Об их исчезновении сообщила жительница Ачинска.

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