В Новосибирске опекуна заподозрили в истязании 16-летней девочки

В Новосибирске возбудили уголовное дело об истязании 16-летней девочки. Об этом сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, преступление совершила жительница Калининского района, подозреваемая по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Заельцовский межрайонный следственный отдел устанавливает все обстоятельства.

По словам знакомых семьи, девочку морили голодом, заставляли спать на полу и били. Она могла не есть по нескольку дней, а затем идти на учебу. Опекунша, по данным источника, также заставляла ребенка стричь самой себе волосы.

Сейчас девочка находится в центре для детей в трудной жизненной ситуации, с ней работают психологи. В день выявления побоев ее осмотрели медики, после чего были поданы заявления в районный отдел полиции и следственный комитет.

О том, что с девочкой что-то не так, заметили в колледже, где она учится: ее поведение и реакция на обычные вещи заставили педагогов задуматься о неблагополучии дома.