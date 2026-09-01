Приемная семья устроила ад маленьким детям, ситуацию взял на контроль СК

Супружеская пара из поселка в Рязанской области взяла под опеку детей и могла заставлять их работать. Ситуацию взял на контроль глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин, об этом пресс-служба СК сообщила в телеграм-канале .

Происшествие с детьми в поселке Кадом освещал один из крупных телеканалов. Надзорное ведомство получило эту информацию в ходе рутинного мониторинга Сети.

По предположению журналистов, пара из Кадома специально взяла к себе нескольких воспитанников из приюта. Супруги избивали малолетних и заставляли их тяжело работать. Кроме того, за каждого из них они получали социальные выплаты от государства.

Так ли это на самом деле, теперь будет выяснять СК России. Пока ведомство ведет доследственную проверку, силовики устанавливают детали происходящего.

Уголовное дело могут завести по статье об истязании. Виновным по ней грозит до семи лет лишения свободы.

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