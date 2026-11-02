Петербуржца осудили на четыре года за истязание детей сожительницы

Суд приговорил жителя Петербурга к четырем годам колонии общего режима за истязание малолетних детей сожительницы. Об этом сообщило издание «МК в Питере» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Следствие и суд установили, что с сентября 2025 по апрель 2026 года мужчина систематически избивал кулаками и ремнем двух беспомощных детей, которые находились от него в материальной зависимости. Помимо физического насилия, он оказывал на несовершеннолетних психологическое давление.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Колпинского района. Мужчину признали виновным и назначили ему реальный срок с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.