В Мытищах задержали 80-летнего москвича, который зазывал школьников в свое авто

Правоохранители установили личность пожилого москвича, который в Мытищах предлагал школьнице подвезти ее домой. Об этом сообщили в ГУМВД по Московской области .

Ранее телеграм-канал 112 написал о незнакомце на черной Toyota Camry, который неоднократно появлялся возле школы и остановок. Он предлагал ученикам 1–3 классов подвезти их до дома.

«Сотрудники подмосковной полиции в городском Мытищи проводят проверку по публикации, выявленной в сети интернет», — отметили в подмосковном главке МВД.

Там уточнили, что водителем иномарки оказался житель столицы 1946-го года рождения. Он пояснил, что хотел помочь несовершеннолетней и довезти ее до дома. Но, получив отказ, он уехал. Отмечается, что по результатам проверки правоохранители примут решение.

Ранее в США вышла из тюрьмы женщина-мэр, совратившая школьника.