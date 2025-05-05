Уголовное дело возбудили после перестрелки с полицейскими в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело против мужчин, которые обстреляли служебную машину наряда ГИБДД в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Дагестану.

Уголовное производство начали по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, угоне без цели хищения и незаконном обороте оружия. Идет расследование всех обстоятельств случившегося.

ЧП произошло на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале днем в понедельник, 5 мая. Неизвестные мужчины открыли стрельбу в ответ на требование правоохранителей остановить машину.

После нападения вооруженные злоумышленники скрылись на служебном автомобиле, а в городе ввели план «Перехват», в результате которого силовики ликвидировали двух боевиков.

Три сотрудника полиции погибли. По данным Минздрава Дагестана, ранения различной степени тяжести получили семь человек. Среди них есть 17-летняя школьница.