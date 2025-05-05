Силовики Дагестана ликвидировали двух напавших на полицейских в Махачкале
МВД Дагестана заявило о ликвидации двух напавших на полицейских в Махачкале
Скрывшихся после стрельбы по экипажу ГИБДД в Махачкале двух мужчин ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.
Стрельбу по правоохранителям открыли неизвестные, находящиеся в автомобиле. Так они отреагировали на требование сотрудников ГИБДД остановить транспортное средство.
В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что, по предварительным данным, погибли трое сотрудников полиции. Напавшие скрылись с места стрельбы на служебной машине.
В городе ввели план «Перехват», в ходе которого напавших на правоохранителей установили и уничтожили.
В администрации Махачкалы призвали жителей и гостей не приезжать на пересечение улиц Керимова и Магомедтагирова, где произошло нападение. В мэрии пояснили, что сейчас на месте работают криминалисты и сотрудники экстренных служб республики.