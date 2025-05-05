Силовики Дагестана ликвидировали двух напавших на полицейских в Махачкале

МВД Дагестана заявило о ликвидации двух напавших на полицейских в Махачкале

Скрывшихся после стрельбы по экипажу ГИБДД в Махачкале двух мужчин ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД .

Стрельбу по правоохранителям открыли неизвестные, находящиеся в автомобиле. Так они отреагировали на требование сотрудников ГИБДД остановить транспортное средство.

В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что, по предварительным данным, погибли трое сотрудников полиции. Напавшие скрылись с места стрельбы на служебной машине.

В городе ввели план «Перехват», в ходе которого напавших на правоохранителей установили и уничтожили.

В администрации Махачкалы призвали жителей и гостей не приезжать на пересечение улиц Керимова и Магомедтагирова, где произошло нападение. В мэрии пояснили, что сейчас на месте работают криминалисты и сотрудники экстренных служб республики.