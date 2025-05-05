Девочка-подросток пострадала при перестрелке с полицейскими в Махачкале

В результате перестрелки на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале пострадала школьница. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявила руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

«Пострадала 17-летняя девочка», — сказала она.

Всего, по данным Минздрава Дагестана, ранения различной степени тяжести получили семь человек.

По данным пресс-службы МВД Дагестана, неизвестные открыли огонь по наряду ДПС около 14:20 по местному времени в понедельник, 5 мая.

Три сотрудника полиции погибли. Нападавшие скрылись с места происшествия на служебной машине, для их задержания в городе объявили план «Перехват».

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям и гостям Махачкалы с просьбой соблюдать спокойствие, а также не публиковать в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

Спустя некоторое время скрывшихся после стрельбы по экипажу ГИБДД в Махачкале двух мужчин ликвидировали.