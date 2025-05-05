Неизвестные открыли огонь по полицейским в Махачкале, есть погибшие

На пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова в Махачкале произошла перестрелка с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают», — сообщил он.

Глава региона попросил жителей и гостей города соблюдать спокойствие, а также не публиковать в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

Представители МВД Дагестана сообщили, что нападение на наряд ДПС произошло около 14:20 по местному времени. По предварительным данным, погибли три сотрудника полиции. В городе ввели план «Перехват» и ищут нападавших, которые скрылись на служебной машине.

«Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе происшествия», — добавили в пресс-службе администрации Махачкалы.

«Несколько парней подъехали к полицейской машине и ее расстреляли. Она сейчас стоит там с пробитыми стеклами», — сказал источник 360.ru.

Еще один очевидец отметил, что нападавших ликвидировали.