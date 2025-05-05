Минздрав Дагестана заявил о семи раненных в перестрелке в Махачкале

Ранения различной степени тяжести в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале получили семь человек, включая 17-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана .

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, от полученных ранений погиб один сотрудник полиции. Двух его коллег в тяжелом состоянии забрали бригады скорой помощи.

Также в больницу доставили двух боевиков, получивших серьезные ранения.

Среди пострадавших оказались обычные горожане, в том числе 17-летняя девочка, чье состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Раненых для проведения интенсивной терапии доставили в крупнейшие городские больницы.

Лечение пострадавших взял под свой контроль министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Стрельбу по сотрудникам полиции открыли неизвестные боевики в ответ на требование правоохранителей остановить машину. После нападения вооруженные злоумышленники скрылись на служебном автомобиле. В городе ввели план «Перехват», в ходе которого силовики ликвидировали двух боевиков.