В перестрелке в Махачкале погибли трое полицейских

Во время перестрелки в Махачкале, по предварительной информации, погибли трое полицейских, злоумышленники скрылись на служебном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Дагестану.

В республике ввели план «Перехват». Нападавших разыскивают.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился их требованию и открыл огонь. Он призвал жителей и гостей Махачкалы соблюдать спокойствие, не снимать происходящее на камеры и доверять только проверенной информации.

В городской администрации уточнили, что перестрелка произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Власти призвали горожан и гостей не ездить в этот район, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Минздрав Дагестана сообщил, что пострадали также двое гражданских, в том числе 17-летняя девушка. Их состояние оценивают как средней тяжести. Кроме того, тяжелые ранения получили и двое нападавших.