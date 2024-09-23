Суд не нашел нарушений в обыске дома Владислава Бакальчука

Проведенный следователями обыск в доме мужа основательницы маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука прошел законно. Об этом со ссылкой на решение Замоскворецкого суда Москвы сообщило РИА «Новости» .

Суд удовлетворил ходатайство следователя о проведении обыска по месту жительства Бакальчука в минувшую пятницу, 20 сентября, после того, как супруга предпринимательницы сначала задержали, а потом отпустили по делу о нападении на офис компании в центре Москвы.

Агентство напомнило, что законодательство дает следователям право на безотлагательный обыск без судебного решения по постановлению главка. После завершения мероприятия криминалисты подают материалы в суд для проверки законности своих действий.

В минувшую среду, 18 сентября, группа неизвестных, в которую входил Бакальчук, напала на головной офис Wildberries в Романовском переулке в центре Москвы. В ходе открытой стрельбы погибли два охранника компании, ранения различной степени тяжести получили семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов.

Следователи задержали Бакальчука на 48 часов в рамках четырех уголовных дел. Но после отпустили. По одной из версий он дал подписку о невыезде. Всего по делу арестовали 30 человек.

Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук (Ким) назвала поведение супруга попыткой рейдерского захвата.