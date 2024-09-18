Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в центре Москвы

Сопровождавший Владислава Бакальчука во время визита в офис Wildberries адвокат Анас Эльмурзаев рассказал 360.ru, что его клиента увели из отделения полиции в неизвестном направлении. Юрист заявил, что жизни Бакальчука угрожает опасность.

Эльмурзаев отметил, что явился вместе с клиентом и еще двумя адвокатами в отделение полиции на Арбате для дачи показаний по событиям в Романовом переулке. Они давали пояснения в кабинете на шестом этаже, когда в помещение ворвались люди в штатском и сотрудники МВД в форме.

«Они нам пригрозили, чтобы мы не оказывали сопротивление и потребовали, чтобы Бакальчук с ними поехал. Мы попытались его удержать, и он сам сопротивлялся. Но они силой его схватили, нас отодвинули, и Бакальчука увезли в неизвестном направлении», — рассказал юрист.

Адвокат заявил, что местоположение его клиента неизвестно по настоящее время. Когда юристы приехали в Центральный административный отдел УВД Москвы, куда якобы увезли Бакальчука, то его там не было.

«Его местонахождение неизвестно. Его жизни и здоровью, мы считаем, угрожает опасность», — подчеркнул Эльмурзаев.

В Telegram-канале Владислава Бакальчука написали, что сейчас он не является «ни задержанным, ни арестованным».

«Единственный адвокат, который сейчас находится вместе с Владиславом Сергеевичем на беседе в правоохранительных органах, не давал и не дает комментарии в СМИ», — следует из публикации.

Владислава Бакальчука и его представителей задержали после стрельбы у головного офиса Wildberries в центре Москвы. В результате ЧП погибли двое охранников компании.