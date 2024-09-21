Отпустить под подписку о невыезде. Стало известно, почему суд не арестовал Бакальчука
Юрист Григорьев: Владислава Бакальчука могли отпустить под подписку о невыезде
Задержанного по делу об убийстве сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука могли отпустить под подписку о невыезде, заявил 360.ru юрист Дмитрий Григорьев. Он объяснил, что следствие должно установить причастность бизнесмена к совершению преступлений, и для этого потребуется определенное время.
«По горячим следам, безусловно, были задержаны все участники известных событий, и у следственных органов есть такая возможность для установления обстоятельств, при которых были задержаны Бакальчук и причастные [к совершению преступлений] лица», — отметил юрист.
Он напомнил, что правоохранители задержали фигурантов дела на 48 часов, которых должно хватить для определения меры пресечения. Кого-то поместили под стражу в СИЗО, чтобы они не могли оказывать воздействие на свидетелей и других участников событий.
«Вполне вероятно, что могли отпустить и под подписку о невыезде», — высказался о Владиславе Бакальчуке Дмитрий Григорьев.
Он объяснил, что теперь следователи установят, кто непосредственно убил охранников офиса Wildberries, кто стрелял и совершал другие преступления.
Что касается Бакальчука, может быть, следствие должно установить его причастность в виде подстрекательства или самоуправства и так далее. Поэтому дело с точки зрения юридической квалификации не так уж просто и очевидно. Следственные органы должны провести все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств.
Дмитрий Григорьев
юрист
Собеседник 360.ru отметил, что следственные органы не вправе разглашать всю информацию по проводимым мероприятиям. Юрист призвал дождаться официальных комментариев от правоохранителей.
Вечером 20 сентября Владислав Бакальчук записал видео из дома. Он поблагодарил подписчиков за поддержку и отметил, что с ним все в порядке. Несколько дней назад он вместе с группой вооруженных людей попытался незаконно проникнуть в офис Wildberries в центре Москвы. В результате развязавшегося конфликта погибли два человека. Участников стрельбы арестовали.