Отпустить под подписку о невыезде. Стало известно, почему суд не арестовал Бакальчука

Задержанного по делу об убийстве сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука могли отпустить под подписку о невыезде, заявил 360.ru юрист Дмитрий Григорьев. Он объяснил, что следствие должно установить причастность бизнесмена к совершению преступлений, и для этого потребуется определенное время.

«По горячим следам, безусловно, были задержаны все участники известных событий, и у следственных органов есть такая возможность для установления обстоятельств, при которых были задержаны Бакальчук и причастные [к совершению преступлений] лица», — отметил юрист.

Он напомнил, что правоохранители задержали фигурантов дела на 48 часов, которых должно хватить для определения меры пресечения. Кого-то поместили под стражу в СИЗО, чтобы они не могли оказывать воздействие на свидетелей и других участников событий.

«Вполне вероятно, что могли отпустить и под подписку о невыезде», — высказался о Владиславе Бакальчуке Дмитрий Григорьев.

Он объяснил, что теперь следователи установят, кто непосредственно убил охранников офиса Wildberries, кто стрелял и совершал другие преступления.